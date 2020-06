Comisia Europeană: Drumurile din România au fost în 2019 cele mai periculoase din UE Comisia Europeana: Drumurile din Romania au fost in 2019 cele mai periculoase din UE In timp ce drumurile europene au fost si in 2019 cele mai sigure drumuri din lume, cu o medie de 51 de accidente mortale la un milion de locuitori, Romania este pe ultimul loc in UE la acest indicator, a anuntat joi Comisia Europeana. Un număr estimat de 22.800 de persoane şi-au pierdut viaţa pe drumurile din UE în 2019, cu aproape 7.000 de persoane, sau 23%, mai puţin decât în 2010, şi cu 2% mai puţin decât în 2018. "Niciun deces sau accident grav pe… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

