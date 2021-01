Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana doreste ca pana in vara rata vaccinarii anti-COVID-19 in Uniunea Europeana sa ajunga la aproximativ 70% dintre adulti, o propunere in acest scop urmand sa fie prezentata marti, informeaza dpa, potrivit AGERPRES. Obiectivul de etapa al executivului comunitar este ca pana in…

- Romania solicita inca 8 mil. de doze de vaccin BioNTech/ Pfizer. Cițu: ”Asiguram dozele necesare pentru imunizarea cat mai multor cetateni care vor sa se protejeze de COVID-19” Premierul Florin Citu anunta ca a aprobat marti transmiterea catre Comisia Europeana a solicitarii ca Romania sa…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghița, a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca vaccinul produs de Moderna este așteptat sa ajunga in Romania pana la jumatatea acestei luni. Țara noastra va primi aproximativ 3,5 milioane de doze."4,3% din cantitate revine Romaniei,…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a recomandat azi autorizarea conditionata pe teritoriul Uniunii Europene a vaccinului anti-Covid-19 realizat de compania americana Pfizer si partenerul ei german BioNTech, informeaza agerpres . Acesta este primul vaccin anti-Covid-19 aprobat de EMA, autoritatea…

- In plina pandemie de COVID-19, americanii stau cu ochii pe Uniunea Europeana. Jurnaliștii de la CNN au observat ca intre cele 27 de state membre au existat, in ultima vreme, mai multe neințelegeri. Situația tensionata ar putea fi salvata de campania de vaccinare impotriva noului coronavirus, cred ziariștii…

- Ionel Danca a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca acest acord de imprumut se adauga pachetului financiar de 80 de miliarde de euro. “Este un proiect de ordonanta de urgenta foarte important prin care a fost aprobat acordul de imprumut cu Uniunea Europeana in valoare de 4 miliarde de euro.…