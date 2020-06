Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat ca va dona 300 de milioane de euro in favoarea GAVI, alianța pentru vaccinuri, in perioada 2021-2025. Aceasta suma va contribui la imunizarea a 300 de milioane de copii din intreaga lume și va finanța constituirea de rezerve de vaccinuri utile in cazul epidemiilor de boli…

- Comisia Europeana a anunțat, astazi, ca va dona 300 de milioane de euro in favoarea Gavi, alianța pentru vaccinuri, in perioada 2021-2025. Aceasta suma va contribui la : vaccinarea a 300 de milioane de copii și salvarea a pana la 8 milioane de vieți;asigurarea tranziției reușite a anumitor țari catre…

- Comisia Europeana a inregistrat luni angajamente financiare asumate de donatori din intreaga lume in valoare de 7,4 miliarde de euro, echivalentul a 8 miliarde de dolari, cu ocazia conferintei donatorilor organizate in cadrul raspunsului mondial la coronavirus, informeaza un comunicat de presa al…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de astazi seara, suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii cu 16.500.000 de lei din Fondul de rezerva bugetara, pentru acordarea unui ajutor umanitar medical cu titlu gratuit, necesar in lupta anti-Covid, pentru Republica Moldova, informeaza Agerpres .

- Un numar de 4.150.000 de maști achiziționate in urma donațiilor efectuate de catre oameni și companii pe platforma „Doneaza pentru linia intai” sunt pe drum catre cei care lupta cu virusul COVID-19, anunța inițiatorii campaniei.Conform indrumarilor Departamentului pentru Situații de Urgența…

- Comisia Europeana va oferi un sprijin financiar in valoare de pana la 80 de milioane de euro catre CureVac, un dezvoltator de vaccinuri inovatoare din Tubingen, Germania, pentru a intensifica dezvoltarea si productia unui vaccin impotriva COVID-19. Presedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, si comisarul…

- In urma publicarii in luna ianuarie a unei cereri de propuneri in valoare de 10 milioane EUR, Comisia a asigurat o suma suplimentara de 37,5 milioane EUR alocate cercetarii de urgența privind dezvoltarea de vaccinuri, tratamente și metode de diagnostic pentru COVID-19. Aceasta acțiune face parte din…

- In urma publicarii in luna ianuarie a unei cereri de propuneri in valoare de 10 milioane EUR, Comisia a asigurat o suma suplimentara de 37,5 milioane EUR alocate cercetarii de urgenta privind dezvoltarea de vaccinuri, tratamente si metode de diagnostic pentru COVID-19.