Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana in Romania reacționeaza la acuzațiile aduse in spațiul public potrivit carora CE aloca Franței 300 de miliarde de euro in lupta cu COVID-19, iar Romaniei un miliard de euro. Instituția europeana precizeaza ca aceasta a aprobat propunerea din partea autoritaților franceze de a acorda…

- Vești bune pentru romani. Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a anuntat, sambata, ca in Romania vor ajunge cantitați importante de materiale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului COVID-19. Acestea vor fi distribuite in regim de urgenta de catre Inspectoratul…

- Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19, se arata intr-un document publicat pe pagina de Facebook a reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

- Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19, se arata intr-un document publicat pe pagina de Facebook a reprezentantei Comisiei Europene in...

- Intr-o scrisoare adresata autoritaților romane , comisarii europeni Elisa Ferreira și Nicolas Schmit spun ca pentru combaterea efectelor COVID-19 Comisia Europeana va direcționa catre Romania peste un 1 miliard de euro, astfel:- 483 de milioane de euro - prin renunțarea in acest an la obligația de…

- Anunț de ultima ora. Comisia Europeana susține Romania in lupta cu coronavirusul.Citește și: Medicul Streinu - Cercel anunța ca in Romania incepe testarea in masa pentru coronavirusPentru combaterea efectelor COVID-19, Comisia Europeana va direcționa catre Romania peste 1 miliard de euro, astfel:483de…

- Un grup de suporteri ai echipei FC Universitatea Craiova, din Liga a treia, au fost prezenti duminica seara in fata Spitalului de Boli Infectioase Craiova. Ultrasii si-au aratat sprijinul fata de medici in lupta cu coronavirusul....

- ​Startup-urile și firmele mici și mijlocii (IMM), inclusiv din România, sunt invitate sa aplice urgent pentru fonduri europene, într-o noua sesiune, cu un buget total de 164 de milioane de euro, prin Acceleratorul EIC, pentru a dezvolta tehnologii și inovații care ar putea ajuta la lupta…