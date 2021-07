Stiri pe aceeasi tema

- Independenta si calitatea sistemului de justitie, cadrul luptei anticoruptiei, pluralismul si libertatea presei sunt parametrii analizati cu privire la Romania in cel de-al doilea raport anual al Comisiei Europene referitor la situatia statului de drept in Uniunea Europeana, dat publicitatii marti la…

- In capitolul referitor la sistemul de justitie, raportul noteaza ca perceptia asupra independentei justitiei se situeaza la nivel mediu, imbunatatindu-se semnificativ la nivelul publicului general prin comparatie cu anii anteriori. Amendamentele din 2017-2019 la legile justitiei sunt in proces de revizuire,…

- Comisia Europeana a revizuit semnificativ prognoza de crestere economica pentru Romania in acest, la 7,4%. Aceasta estimare este cu 2,3 procente mai mare fata de prognoza din primavara si plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, urmata de Irlanda, cu 7,2%. Totodata, estimarile Comisiei Europene…

- Social A avut loc prima “Lecție de informare europeana” in Roșiorii de Vede mai 31, 2021 09:31 Joi, a avut loc prima “Lecție de informare europeana” organizata de Centrul EUROPE DIRECT Teleorman la Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” din Roșiorii de Vede. Aceasta instituție de invațamant a fost declarata…

- Trupul lui Mihai, tanarul sofer roman de TIR omorat cu o sabie, intr-o parcare din Franta, nu poate fi adus in Romania pana la finalul anchetei de crima desfasurata de autoritatile franceze. Mihai a fost ucis, in noaptea de 16 spre 17 mai, intr-o parcare de pe autostrada N28 din Franta, in apropiere…

- Florin Citu: PNRR contine reforme necesare pentru dezvoltarea tarii Florin Cîtu. Foto. gov.ro Planul National de Rezilienta si Redresare, care va fi finalizat în zilele urmatoare si trimis la Comisia Europeana pâna pe 31 mai, contine reforme necesare pentru…

- Intrebat cu ramane cu deficitul bugetar, in conditiile in care 13 miliarde de euro reprezinta granturi, iar diferenta reprezinta imprumuturi, din ceea ce primim prin PNRR, premierul Florin Citu a declarta ca aceasta nu este o problema, iar PNRR este doar o sursa in plus de finantare pentru Romania. …

- Economia Romaniei va creste cu 5,1% in 2021 si cu 4,9% in 2022, dupa ce in februarie se estima un avans de 3,8% anul acesta si de 4% anul viitor, conform previziunilor economice din primavara anului 2021, publicate miercuri de Comisia Europeana (CE), informeaza AGERPRES . Rata somajului este estimata…