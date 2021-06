Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat marți ca deschide o ancheta impotriva gigantului american Google pentru presupuse practici anticoncurențiale in domeniul tehnologiilor de publicitate online. Comisia vrea sa afle daca Google și-a favorizat propriile servicii, in același timp punand obstacole in fața concurenței.…

- Organismele de reglementare a concurentei din Uniunea Europeana urmeaza sa ia in vizor, din nou, motorul de cautare online Google prin lansarea unei investigatii asupra practicilor sale de publicitate digitala, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar, care au adaugat ca ancheta…

- Uniunea Europeana și Marea Britanie au lansat investigații antitrust în privința folosirii de catre Facebook a datelor de publicitate la care are acces, anchetele putând duce la amenzi enorme sau schimbarea modelului de business al gigantului online, potrivit Reuters. Comisia Europeana…

- ”In urma unei anchete aprofundate, Comisia se teme ca Facebook poate sa falsifice concurenta in (acest) sector” si a deschis, astfel, o ”procedura formala de examinare”, anunta intr-un comunicat CE. Comisia urmeaza sa stabileasca daca reteaua de socializare a folosit date publicitare de la agentii de…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri propuneri pentru intarirea codului de bune practici impotriva dezinformarii semnat de mai multe platforme digitale, printre care Facebook si Google, cerandu-le acestora mai multa transparenta in privinta algoritmilor si mai mult fact-checking, transmite AFP. Acest…

