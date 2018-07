Comisia Europeana declanseaza infringement impotriva Ungariei din cauza legilor ''Stop Soros'' Comisia Europeana a initiat, joi, o procedura de infringement impotriva Ungariei in legatura cu pachetul sau de legi recent adoptat si intitulat "Stop Soros".



Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a declarat intr-un briefing de presa ca executivul comunitar i-a trimis guvernului ungar o scrisoare cu notificarea oficiala referitoare la legile "Stop Soros" si la amendamentele constitutionale conexe, relateaza agentia MTI.



