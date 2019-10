Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea germanilor cred ca Turcia ar trebui exclusa din NATO din cauza ofensivei Ankarei in nordul Siriei, potrivit unui sondaj al YouGov comandat de DPA potrivit Agerpres. Conform sondajului citat, 58% dintre participantii la sondaj sunt pentru excluderea Turciei din Alianta Nord-Atlantica,…

- Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa-i ofere sprijin financiar Turciei pentru dezvoltarea infrastructurii in zonele aflate sub controlul turc in nordul Siriei, a sustinut Viktor Orban, atentionand ca in caz contrar "mai mult de 3 milioane de migranti" ar putea parasi Turcia pentru a veni in Europa,…

- Negocierile de aderare la Uniunea Europeana cu Turcia ar trebui suspendate din cauza invaziei în nordul Siriei, a declarat, joi, David Sassoli, presedintele Parlamentului European. Sassoli a cerut sanctiuni mai dure ale blocului comunitar împotriva Ankarei.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat miercuri ca Statele Unite vor încerca sa gaseasca o soluție împreuna cu Turcia în privința ofensivei Ankarei din nordul Siriei, dar ca, în cazul în care discuțiile nu vor da rezultate, sancțiunile americane vor fi „devastatoare”,…

- Spania a anuntat marti ca nu va mai vinde Ankarei material militar 'susceptibil sa fie utilizat' in operatiunea lansata de Turcia impotriva fortelor kurde in nordul Siriei, pe care Madridul o dezavueaza, transmite AFP, potrivit Agerpres.Guvernul socialist de la Madrid 'isi exprima condamnarea'…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana vor discuta luni despre ofensiva militara lansata de Turcia impotriva militiilor kurde din nordul Siriei si vor dezbate posibilitatea de a impune sanctiuni Ankarei, dupa ce au solicitat deja autoritatilor turce sa puna capat incursiunii din cauza impactului…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat vineri ca Uniunea Europeana (UE) nu va accepta "șantajul" președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a amenințat ca va trimite în Europa milioane de migranți, în fața criticilor legate de ofensiva Turciei în Siria,…

- Turcia ar trebui sa ia in considerare ca dorinta sa de a se alatura Uniunii Europene prevede ca aceasta sa adere la politica externa a blocului, a anuntat joi Comisia Europeana, respingand din nou operatiunea militara din nordul Siriei, potrivit Reuters, potrivit Mediafax."Aderarea la Uniunea…