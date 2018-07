"Nu comentam hotararile instanțelor naționale sau punerea lor in aplicare. Dupa cum știți, am subliniat in repetate randuri ca independența sistemului judiciar al Romaniei și capacitatea sa de a lupta eficient impotriva corupției sunt de o importanța capitala. Acesta este nucleul rapoartelor Comisiei privind Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) pe justiție. Comisia a precizat in rapoartele MCV succesive ca capacitatea Direcției Naționale Anticorupție de a-și menține rezultatele in circumstanțe dificile era un semn important al sustenabilitații. Daca aceste rezultate ale DNA in lupta…