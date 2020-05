„Ajutorul pus la dispoziția IMM-urilor a fost de 500 de milioane de euro, apoi s-a discutat pentru suma de 750 de milioane, iar astazi putem spune ca, in urma negocierilor cu Comisia Europeana, am obținut o suma totala de un miliard de euro”, a declarat ministrul de resort, Marcel Boloș. El a detaliat cele 4 instrumente negociate cu Comisia Europeana, care sunt in curs de analiza in Guvern: Granturi in valoare de 10% din cifra de afaceri destinate capitalului de lucru necesar finanțarii activitaților curente, cum sunt stocurile. Vouchere de consum, inclusiv cele de turism, pentru digitalizare…