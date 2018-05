Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana le ofera sprijin concret actorilor de la nivel național, regional și local pentru a imbunatați calitatea aerului in Europa și intensifica masurile impotriva a 7 state membre, intre care și Romania, care au incalcat normele UE convenite privind ...

- Șase state se așteptau la aceasta decizie. In ianuarie 2018, ele au fost chemate la Bruxelles pentru a discuta problema si au prezentat atunci diferite programe de redresare. Comisarul mediului Karmenu Vella spune acum ca aceste planuri nu prezentau masurile necesare si ca adesea acestea nu erau nici…

- Intre 24 aprilie si 6 mai, Festivalul Filmului Francez face o mica revolutie pe marile ecrane din 9 orase din Romania (Arad, Brasov, Bucuresti, Buzau, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Sfantu Gheorghe, Timisoara) cu cea de a 22-a sa editie al carei cuvant de ordine este „schimbare” – schimbare de idei,…

- Bucataria sud-americana, mancarea libaneza si sandwich-urile cu ingrediente proaspete cresc puternic in preferintele romanilor si vor defini tendintele culinare ale anului 2018, potrivit platformei online de comenzi de mancare foodpanda Romania. “Urmărim cu atenţie preferinţele…

- Conform previziunilor ONU, pana in 2050, aproximativ 70% din populatia lumii (peste 6 miliarde de oameni) va locui in zone urbane, fata de 54% in prezent. Pentru a satisface nevoile acestei populatii in crestere rapida, este necesar sa reinnoim orasele astfel incat acestea sa functioneze mult mai inteligent…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Cernat, transmite: Comisia Europeana va da Romania in judecata la Curtea Europeana de Justitie, daca Parlamentul de la Bucuresti va adopta amendamentele aduse Ordonantei de Urgenta 64/2016 din sectorul gazelor naturale, a declarat, marti, comisarul european…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, joi, ca planul integrat de management privind calitatea aerului pentru Capitala, Iasi si Brasov este in dezbatere publica si va fi aprobat la sfarsitul lunii mai de catre consiliile judetene.

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a anunțat joi ca Bucurestiul va avea Plan Integrat de Calitate a Aerului aprobat la sfarsitul lunii mai. Alaturi de comisarul european pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, Karmenu Vella, ministrul Gavrilescu a prezentat subiectele discutate in cadrul intalnirii:…