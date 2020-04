Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la București a decis. an contextul pandemiei de COVID-19, sa interzica exporturile de produse agricole in afara granițelor UE, decizie care a produs ingrijorare la Bruxelles.Comisia Europeana si-a exprimat dezaprobarea fata de decizia Romaniei de a interzice exporturile de produse…

- Platforma DA cosidera ca autoritațile ar urma sa permita comercializarea ambulanta a produselor agricole autohtone și in centrele raionale. Asta pentru a sprijini micii fermieri și pentru a-i ajuta sa nu intre in faliment, ca urmare a crizei provocata de pandemia de Covid-19.

- Interdicția de sport de la Paris a venit in urma unui weekend insorit care a facut ca grupuri mari sa iasa la alergat sau sa mearga pe jos in parcurile orașului, in ciuda controalelor poliției care includ amenzi pentru incalcarea ordonantei. Miercuri, ministrul francez al Sanatații, Olivier…

- Legea privind comercializarea produselor romanești, Legea nr. 150/2016, despre care producatorii autohtoni spun ca nu s-a aplicat niciodata, iar reprezentanții supermarketurilor ca este imposibil de aplicat, a adus, totuși, o schimbare in piața de retail pe segmentul de produse alimentare. „A creat…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimetelor a actionat prompt consecutiv notificarii Comisiei Europene din data de 17 ianuarie, catre mai multe state membre, (Austria, Croatia, Italia, Olanda, Romania, Republica Ceha, Slovenia), privind livrarile de produse din carne de…

- Medicamentele pe baza de ranitidina au fost interzise la vanzare Agentia Nationala a Medicamentului a dispus blocarea vânzarii în farmacii a medicamentelor pe baza de ranitidina. Masura se aplica atât formelor farmaceutice cu administrare orala, cât si solutiei…

- Comisia Europeana (CE) va aloca anul acesta 200,9 milioane de euro pentru finantarea activitatilor de promovare a produselor agroalimentare din UE atat pe plan intern, cat si extern, se arata intr-un comunicat de presa al executivului comunitar potrivit Agerpres. Programul de lucru pentru 2020 aferent…