Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea preliminara a Comisiei Europene este ca, in forma sa actuala, proiectul de lege privind pensiile de serviciu (pensii speciale) nu indeplinește cerințele necesare, iar oficialii europeni „recomanda cu tarie” sa nu se avanseze cu adoptarea noii legislații in Parlament pana nu sunt integrate…

- Proiectul pensiilor speciale intra in linie dreapta. Recent, conducerea Ministerului Muncii a trimis o serie de adrese de solicitare catre ministerele care gestioneaza pensiile speciale, prin care acestea trebuie sa vina cu amendamente la proiectul de lege, tocmai ca initiativa sa fie cat mai bine conturata.…

- El precizeaza ca in cazul pensiilor militare, ”daca va fi cazul, probabil impreuna cu experții Bancii Mondiale, se va gasi o formula pentru ca sa facem dovada cerinței de contributivitate”.„Aveam acest termen pana la sfarșitul anului trecut (pentru legea pensiilor speciale-n.r.), dar așa cum domnul…

- Pensii 2023: Romania a trimis din nou un memoriu la Comisia Europeana, legat de pensiile speciale. Marcel Bolos precizeaza ca termenul pentru legea pensiilor speciale este luna iunie. Romania a trimis o scrisoare Comisiei Europene dupa ce a venit acel raport al Bancii Mondiale cu privire la reforma…

- El precizeaza ca in cazul pensiilor militare, ”daca va fi cazul, probabil impreuna cu experții Bancii Mondiale, se va gasi o formula pentru ca sa facem dovada cerinței de contributivitate”.„Aveam acest termen pana la sfarșitul anului trecut (pentru legea pensiilor speciale-n.r.), dar așa cum domnul…

- Exista timp suficient pentru ca forma finala a legii pensiilor speciale sa fie in acord cu conținutul jalonului din PNRR, a declarat vineri la RFI ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș. Potrivit acestuia, pana la sfarșitul semestrului I, in luna iunie, Romania trebuie sa adopte…

- „In decembrie 2021 am aprobat un memorandum in Guvern in care s-a format un prim grup de lucru unde nu erau miniștrii de resort care au in coordonare pensiile militare, pentru ca, in concepția noastra pensiile militare nu erau acolo. Insa, din cauza ca intr-un mod ”profesionist” a fost trecut in PNRR…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a venit cu o serie de clarificari privind a doua cerere de plata PNRR si pensii speciale si a precizat ca nu a fost amanata incasarea celei de-a doua transe a Planului de Redresare si Rezilienta, cererea de plata numarul doi fiind inca in stadiul de evaluare…