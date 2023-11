Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economica a Romaniei va incetini la 2,2% in 2023, din cauza inflatiei care constrange veniturile disponibile reale, a conditiilor stricte de creditare si a cererii externe mai reduse, inainte de a accelera treptat in urmatorii doi ani, potrivit estimarilor de toamna publicate miercuri de Comisia…

- Creșterea economica a incetinit in primele 9 luni ale anului, urcand cu doar 1,1 % fața de aceeași perioada a anului trecut, confirmand lentoarea principalelor motoare ale economiei care alimenteaza Produsul Intern Brut. Pentru intregul an, estimarile specialiștilor se intind in intervalul 1,8%-2,2%,…

- Cresterea economiei romanesti a incetinit la 0,4% in trimestrul trei al acestui an, fata de trimestrul precedent, dupa un avans de 1,3% in trimestrul doi fata de primele trei luni, potrivit Agerpres. Conform datelor Institutului National de Statistica, publicate ieri, fata de acelasi trimestru din anul…

- Fondul Monetar International (FMI) a inrautatit estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 2,4% cat estima in aprilie, pana la 2,2%, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala, noteaza Agerpres. Conform noilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat vineri, la Buzau, ca o sa faca o deplasare la Kiev impreuna cu mai multi ministri pentru a finaliza discutiile ce vizeaza exportul de cereale ucrainene pe teritoriul Romaniei, informeaza Agerpres."Urmeaza sa am o deplasare cu mai multi ministri la Kiev, cand cred ca…

- O creștere economica de 0,8% este prezisa pentru anul acesta de Comisia Europeana in zona euro și UE, conform ultimei sale evaluari care acopera lunile de vara și cele mai recente evoluții. Creșterea a fost revizuita in creștere fața de 1% anterior, in timp ce pentru 2024 este de așteptat sa fie de…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți la Parlament ca in discutiile pe care le-a avut cu ministrul de Finante, Marcel Bolos, nu era o optiune a cresterii TVA deoarece orice creșterea a TVA cu un punct procentual duce la cresterea inflatiei si scadere economica.„Nu am discutat cu Marcel Bolos…

- Cresterea economiei Frantei a accelerat in trimestrul doi din 2023Franta, a doua economie a zonei euro, a inregistrat o crestere de 0,5% in trimestrul doi din 2023, dupa un avans de 0,1% in precedentele trei luni, a confirmat joi Institutul National de Statistica (Insee), transmit DPA si Reuters…