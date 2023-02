Stiri pe aceeasi tema

Economia Romaniei ar urma sa creasca in acest an cu 2,5%, anticipeaza Comisia Europeana in Previziunile economice de iarna, lansate luni. In toamna, Comisia estima o creștere de 1,8%.

Economia Romaniei ar urma sa inregistreze o crestere de 2,5% in 2023 si de 3% in 2024, in timp ce rata inflatiei se va situa la 9,7% anul acesta si la 5,5% anul viitor, arata estimarile publicate luni de Comisia Europeana, informeaza Agerpres . Pentru 2023, impactul negativ al inflatiei inca ridicate,…

Premierul Nicolae Ciuca a transmis marti, intr-un mesaj video, in cadrul evenimentului aniversar dedicat implinirii a 25 de ani de activitate in Romania a Consiliului Investitorilor Straini (FIC), ca potrivit datelor oficiale ale BNR, fluxul de investitii straine directe a fost de 9,4 miliarde euro…

- Estimarile Bancii Mondiale confirma pentru Romania perspectiva unei cresteri economice constante pana in 2030, a declarat, marti, prim-ministrul Nicolae Ciuca, intr-o interventie online la evenimentul aniversar dedicat implinirii a 25 de ani de activitate in Romania a Consiliului Investitorilor Straini.

Romania are parte de cea mai mare creștere economica din Europa, in ultimii 20 de ani. Decalajul fața de Occident era unul uriaș in anul 2000, dar țara noastra a avut parte de o creștere de 800%, ceea ce a mai atentuat diferențele.

Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, a declarat ca economia Romaniei ar putea crește cu 1,8 de anul viitor. "O sa avem o crestere economica, prognozele ne spun 1,8. Eu cred ca o sa depasim aceste prognoze. Nu o sa fie expansiune, dar nu o sa fie nici contractie economica sau altceva, mai jos…

Adrian Caciu: Creștere economica in Romania, in 2023, nu mai jos de 1,8%"Toate prognozele nu arata o contractie a economiei, ci arata o incetinire a vitezei de crestere sau o reducere a cresterii economice, ca sa spun asa. (...) Eu am spus: am semnalul de incetinire pe trimestrul trei, sigur il voi…

- In 2022, municipiul Oradea a atras cele mai multe investiții la nivel național, context in care județul Judetul Bihor are cea mai mare crestere a cifrei de afaceri dintre primele zece cele mai puternice judete din businessul romanesc.