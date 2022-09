Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana cere opiniile oamenilor pentru a simplifica legislația UE privind drepturile pasagerilor, ținand cont de invațamintele desprinse din pandemie, precum și pentru a o adapta mai bine la crizele viitoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Avocatul Gheorghe Piperea spune ca achetarea de catre Parchetul General a presupuselor crime de razboi comise de Rusia in Ucraina este o mutare cu iz politic, sortita, din punct de vedere legal, eșecului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Comisia Europeana anunta ca la 1 august a fost termenul pana la care tarile membre ale UE au fost obligate sa transpuna in legislatia nationala Directiva privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca.

- Comisia Europeana a transmis Romaniei o scrisoare de punere in intarziere pentru ca nu a transpus in legislația naționala prevederile Directivei privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (Directiva 2019/882) astfel incat sa

- Sfidarea legislației Uniunii Europene devine din ce in ce mai comuna in intregul bloc, afectand fiecare domeniu al vieții europene de zi cu zi, inclusiv in problemele in care cetațenii statelor membre cred ca executivul UE le protejeaza, se constata intr-o ampla ancheta a publicației Politico.…

- Astazi, 15 iulie, Comisia a trimis un aviz motivat Italiei [INFR(2021)0449] și Romaniei [INFR(2021)0495] pentru ca aceste țari nu au transpus integral Directiva 2019/1160/UE, care modifica Directiva de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament…

- Comisia Europeana a trimis in data de 15 iulie un aviz Romaniei, deoarece țara noastra a transpus incorect cea de-a cincea Directiva privind combaterea spalarii banilor. Conform unui comunicat CE, se pare ca autoritațile romane au scutit mai multe categorii de societați corporative și entitați juridice…

- Comisia Europeana a salutat adoptarea rapida a unor noi norme privind stocarea gazelor si considera ca noua legislatie, aprobata luni, va consolida securitatea aprovizionarii cu gaze a UE in perspectiva iernii viitoare si a iernilor care urmeaza, informeaza un comunicat al Executivului comunitar.…