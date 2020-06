Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar Boiko Borissov a anunțat ca Bulgaria intentioneaza sa reduca Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) pentru restaurante si cantine la 9%, de la 20%, incepand cu anul 2021, pentru a ajuta industria ospitalitatii sa isi revina dupa pandemia de coronavirus, transmite Reuters, citata de agerpres.…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a declarat miercuri ca Washingtonul are motive puternice sa creada ca autoritatile chineze nu au raportat cu promptitudine izbucnirea epidemiei cu noul coronavirus catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. In cadrul unei…

- Comisia Europeana a transmis marti ca nu exista dovezi ca un medicament promovat de presedintele american Donald Trump ca un potential tratament miraculos impotriva COVID-19 este eficient impotriva acestei boli cauzate de noul coronavirus, relateaza Reuters. Trump a spus ca hidroxiclorochina,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat joi ca va fi mentinut sistemul de diagnosticare stabilit de Institutul National de Sanatate Publica, in conformitate cu recomandarile europene si internationale. "Urmarim in continuare obiectivul de crestere a capacitatii de diagnosticare. Aici trebuie sa fac…

- Comisia Europeana a aprobat, sambata, trei programe de asistenta propuse de Franta in contextul epidemiei de coronavirus, urmand a fi alocate 300 de miliarde de euro destinate stimularii economiei franceze, anunța MEDIAFAX.Comisia Europeana a comunicat sambata ca a admis trei planuri de asistenta…

- Comisia Europeana va crea un fond al UE cu o potentiala suma de 25 de miliarde de euro pusa la dispozitie din resursele existente pentru a reduce efectele crizei economice cauzate de coronavirus, a anuntat marti seara sefa executivului comunitar, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters, scrie Agerpres.Intr-o…

- Patru angajați ai Comisiei Europene au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus, spun surse europene citate de Antena 3, cazurile fiind la directoratele pentru buget, afaceri internationale si mobilitate. Pe langa aceste cazuri se mai asteapta rezultatele analizelor pentru inca 3 angajati ai Comisiei…

- Activista pentru mediu Greta Thunberg s-a adresat Parlamentului European in plina criza a coronavirusului. Ea a reiterat faptul ca urgența climatica impune masuri rapide pentru a pune capat emisiilor de gaze. Comisia Europeana iși propune sa ajunga la emisii zero pana in 2050.