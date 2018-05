„O inovație majora in cadrul bugetului propus este consolidarea legaturii dintre finanțarea UE și statul de drept. Respectarea statului de drept reprezinta o condiție prealabila esențiala pentru buna gestiune financiara și pentru eficacitatea finanțarii din partea UE. Comisia propune, prin urmare, un nou mecanism, care sa protejeze bugetul UE de riscurile financiare legate de deficiențele generalizate care afecteaza statul de drept in statele membre. Cu ajutorul noilor instrumente propuse, Uniunea va putea sa suspende, sa reduca sau sa restricționeze accesul la finanțarea din partea UE in mod…