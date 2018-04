Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ungariei, nationalistul Viktor Orban, iesit intarit dupa ce a obtinut o victorie zdrobitoare in alegerile legislative de duminica, a avertizat luni Uniunea Europeana ca "lucrurile nu mai pot continua asa", transmite EFE. "Nu ne infruntam cu Europa. Vrem o Uniune Europeana de succes si puternica,…

- Comisia Europeana a cerut Ungariei sa contribuie la apararea valorilor Uniunii Europene, dupa victoria electorala a coalitiei nationalist-conservatoare condusa de partidul Fidesz, al premierului Viktor Orban, la scrutinul legislativ de duminica, informeaza luni dpa. "UE este o uniune de democratie si…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat pe premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru victoria la parlamentarele de la Budapesta, obtinuta de partidul prim-ministrului ungar, Fidesz.

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018, a anuntat, joi, Janos Ader, presedintele Ungariei, iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie, relateaza agentia MTI. Scrutinul pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului…