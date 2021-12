Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a actualizat categoria persoanelor carora li se recomanda sa iși amane calatoriile, in contextul apariției și raspandirii noii variante Omicron. Este vorba de persoane expuse la riscul de a face forma grava a infecției cu COVID. In ultimele sale recomandari privind…

- Persoanele expuse riscului de infectare cu coronavirus, intre care cele peste 60 de ani, ar trebui sa evite calatoriile, a recomandat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii, dupa aparitia noii variante Omicron.

- Jocurile Universitare de iarna de la Lucerna (Elvetia), programate initial in ianuarie si amanate pentru perioada 11-21 decembrie, au fost anulate din cauza nou-aparutei variante Omicron a coronavirusului, au anuntat, luni, organizatorii, citati de DPA, relateaza Agerpres. Guvernul elvetian…

- Vineri, numeroase tari europene, nord-americane si arabe au anuntat ca isi inchid granitele pentru persoanele din Africa Australa."Unele reactii sunt nejustificate", a declarat ministrul Joe Phaahla intr-o conferinta de presa."Unii lideri cauta tapi ispasitori pentru a rezolva o problema care este mondiala",…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit sambata pentru a decide o eventuala carantina a persoanelor, vaccinate sau nu, care vin din tarile sud-africane unde s-a descoperit noua tulpina Omicron sau aflate la risc de contaminare.

- O noua varianta de coronavirus, B.1.1.529, depistata in Africa de Sud, ce are mutatii care ar putea sa o faca rezistenta la sistemul imunitar, fie ca este vorba de vaccinare sau de trecerea prin boala, starneste o mare ingrijorare, iar Israelul a decis deja sa interzica orice calatorii din si in Africa…

- Consiliul European a anunțat ca a adaugat Chile, Kuweitul și Rwanda, dar a scos Moldova și Bosnia și Herțegovina de pe lista țarilor pentru care restricțiile de calatorie ar trebui eliminate.