Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru mediu, Virginijus Sinkevicius, a facut un apel la statele membre sa testeze și sa monitorizeze apa reziduala din canalizari in urmatoarele șase luni, in vederea detectarii urmelor de coronavirus, relateaza Politico.

- Proiectul in valoare de 600 de milioane de euro privind conectarea unor localitați la gaze naturale, din Planul Național de Redresare și Reziliența a fost respins de Comisia Europeana. De asemenea, nu a fost aprobat nici proiectul Guvernului care prevedea alocarea a 2,5 miliarde de euro pentru irigații,…

- Proiectul in valoare de 600 de milioane de euro privind conectarea unor localitați la gaze naturale, din Planul Național de Redresare și Reziliența a fost respins de Comisia Europeana. De asemenea, nu a fost aprobat nici proiectul Guvernului care prevedea alocarea a 2,5 miliarde de euro pentru irigații,…

- Cu o zi inainte de termenul limita, compania Romgaz a anunțat ca s-a inscris in competiția pentru achziționarea pachetului de 50% din proiectul de explorare și exploatare al gazelor din Marea Neagra, pachet deținut de americanii de la Exxon Mobil. “Avand in vedere scrisoarea adresata de catre ExxonMobil…

- Cele mai recente date oferite de Ministerul Finanțelor arata ca datoria publica a depașit, in luna ianuarie, pragul istoric de 500 de miliarde de lei, echivalentul a 47,8% din Produsul Intern Brut (PIB), in conditiile in care la sfarșitul anului trecut nivelul datoriei a fost de 498,35 miliarde lei.…

- Alianța pentru Uniunea Romanilor (AUR) susține ca pașaportul de vaccinare pe care Comisia Europeana vrea sa il impuna este discriminatoriu. Reprezentanții AUR considera ca introducerea unui pașaport digital de vaccinare anti-COVID-19 limiteaza libertatea de mișcare a cetațenilor europeni. Astfel, cei…

- Romania va putea incasa sume de la Comisia Europeana, in primii doi ani, in baza indeplinirii unor pasi sau a unor reforme care nu sunt bazate pe proiecte, a anuntat Marius Vasiliu, secretar de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in cadrul consultarilor privind actualizarea Planului…

- Cu 0,3% din aceasta suma, Romania ar fi putut scapa definitiv de problema grupurilor sanitare din școli. Comisia Europeana a trimis observatii asupra unor componente ale Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iar realitatea este ca Romania nu a transmis un Plan ci doar niste bucati, a…