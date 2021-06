Comisia Europeană cere României să reducă deficitul excesiv. Prioritară, stoparea creșterii cheltuielilor guvernamentale In raportul privind situația deficitului bugetar excesiv al Romaniei, Comisia Europeana remarca :autoritațile romane ar trebui sa puna capat situației de deficit excesiv pana cel tarziu in anul 2024;Romania ar trebui sa atinga un deficit public de 8% din PIB in acest an, dupa care sa atinga pragurile de 6,2%, 4,4%, respectiv 2,9% la final fiecaruia dintre urmatorii trei ani. In acest interval, deficitul trebuie pus in legatura cu o rata de creștere a cheltuielilor guvernamentale nominale de 3,4% in 2021, respectiv 1,3%, 0,9% și 0% in anii urmatori;pentru corectarea deficitului pana peste trei… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

