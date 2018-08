Comisia Europeana cere Romaniei masuri exceptionale si implementate corect pentru a controla pesta pocina

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) arata ca urmarește atent evoluția pestei porcine africane in Romania și ofera sfaturi autoritaților de la noi pentru a pune capat bolii. ”Autoritațile trebuie sa ia masuri excepționale, precum supravegherea consolidata și alocarea resurselor umane adecvate pentru a asigura controlul…

- Comisia Europeana ne-a avertizat de pesta porcina inca din 1 martie 2017. Imediat, Guvernul Sorin Grindeanu a adoptat o hotarare prin care vanatoarea de mistreți putea fi autorizata tot anul, daca se constata un focar de pesta porcina africana. La putin timp dupa hotararea adoptata de Guvern, presedintele…

- Unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri din agricultura, aradeanul Dimitrie Musca, a facut un apel catre guvernanți pentru a fi luate cat mai urgent toate masurile ce se impun, cu scopul eradicarii pestei porcine africane din Romania. Omul de afaceri, care deține mai multe ferme cu circa…

- "Am socotit necesar, stimati colegi, sa va informez si sa ma folosesc de aceasta intalnire si sa solicit in numele tarii mele ajutor. De altfel, am transmis celor doi comisari, lui Phil (Phil Hogan, comisarul european pentru Agricultura n.r) si lui Vytenis (Vytenis Andriukaitis, responsabil pentru…

- Dupa evolutia Pestei Porcine Africane in unele tari membre UE (Ungaria, Polonia, Cehia, etc.), dar si iMoldova si Ucraina, precum si confirmarea ei la noi in tara, in judetele Satu Mare, Tulcea, DSVSA Dambovita a intreprins o serie de masuri pentru combaterea unui eventual focar de boala.

- Sunt 132 de focare de pesta porcina africana in mai multe localitați din județele Tulcea și Satu Mare, fiind inregistrate și 5 imbolnaviri la porcii mistreți din fondurile de vanatoare din cele doua județe, potrivit Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Autoritațile atrag atenția…

- Direcția Sanitar Veterniara și pentru Siguranța Alimentelor atrage atentia asupra riscului foarte ridicat de patrundere in județul Satu Mare a Pestei Porcine Africane atat din Ucraina cat și din Ungaria. Astfel, ca urmare a notificarii unui caz pozitiv la mistreți in 16 mai, in regiunea Szabolcs-Szatmar-Bereg…