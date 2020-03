Stiri pe aceeasi tema

- Romania este deja afectata de 3 crize concomitente: epidemia de coronavirus, criza bugetara și criza migranților din Turcia, a aprecizat președintele PRO Romania, Victor Ponta, pe Facebook, adaugand ca PNL propune o a 4-a criza, și anume criza politica, iar „liderii PSD merg pe tot ce dorește PNL”. …

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a scris pe Twitter ca Grecia va apara granitele Uniunii Europene si i-a avertizat pe migranti ca ii va respinge daca incearca sa treaca frontiera. De partea greceasca a granitei au aparut soldati inarmati cu gaze lacrimogene si bombe sonore. Este suspendarea legala?…

- Politia greaca a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a respinge sutele de migranti care au incercat sa traverseze duminica granita dinspre Turcia, in a doua zi consecutiva de confruntari la trecerea de frontiera din nord-estul Greciei, potrivit Reuters, citat de Mediafax.

- Ungaria a decis duminica inchiderea accesului in taberele de tranzit amenajate la frontiera sa sudica pentru migrantii care cer azil, motivele enuntate de guvernul de la Budapesta in motivarea acestei decizii fiind epidemia cu noul coronavirus si riscul unui nou val masiv de refugiati dupa ce Turcia…

- Turcia nu a anuntat in mod oficial vreo schimbare in politica sa privind refugiatii, a declarat vineri Comisia Europeana, care a adaugat ca se asteapta ca Ankara sa-si respecte angajamentele asumate cu privire la tinerea sub control a fluxurilor de migranti catre Uniunea Europeana, transmite Reuters.…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat publicitatii, in urma cu scurt timp, un comunicat de presa in care acuza presiuni din partea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, cunoscuta generic drept Sectia Speciala a magistratilor. Reprezentantii CSM spun…

- Comisia Europeana a trimis miercuri scrisori de punere in intarziere Romaniei, Greciei si Maltei prin care le-a solicitat sa-si adopte primele programe nationale de control al poluarii atmosferice si sa le comunice Comisiei, in conformitate cu Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor nationale…

- Sase migranti au fost gasiti morti din cauza frigului in ultimele zile in regiunea Evros, la frontiera Greciei cu Turcia, a anuntat marti Pavlos Pavlidis, medicul legist al spitalului din Alexandroupolis insarcinat cu autopsii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Cei sase migranti, doua femei…