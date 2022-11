Comisia Europeană cere Consiliului să „ia fără întârziere deciziile necesare” pentru ca România să intre în Schengen Comisia Europeana a facut public miercuri, 16 noiembrie, raportul de evaluare pentru aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la Spațiul Schengen, care este unul pozitiv, și a cerut Consiliului JAI, care se va reuni pe 8 decembrie, sa ia decizia finala in acest sens, a relatat news.ro.„Comisia solicita Consiliului sa ia fara intarziere deciziile necesare pentru a permite Bulgariei, Romaniei si Croatiei sa participe pe deplin la spatiul Schengen”, se arata in comunicatul CE.Comisia a facut un bilant al rezultatelor celor trei state membre in ceea ce priveste aplicarea normelor Schengen. „De ani… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

