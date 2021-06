Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a deschis miercuri o procedura de infringement impotriva Belgiei, reprosandu-i lipsa de independenta a autoritatii sale nationale responsabile cu protectia datelor personale, ceea ce echivaleaza cu o incalcare a regulamentului european GDPR (Regulamentul general privind protectia datelor),…

- Comisia Europeana (CE) urmeaza sa deschida miercuri o procedura de infringement impotriva Germaniei, in urma unei hotarari controversate a Curtii Constitutionale germane, in 2020, care a pus in discutie primatul dreptului european asupra dreptului national, declara marti o sursa europeana pentru…

- Comisia Europeana se pregateste sa demareze, miercuri, o procedura de infringement împotriva Germaniei, dupa o decizie a Curtii Constitutionale a Germaniei din 2020 care a pus în discutie prioritatea dreptului european asupra dreptului national, au declarat marti pentru AFP mai multe surse…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins un recurs al Ungariei care contesta procedura lansata impotriva sa de eurodeputati pentru incalcarea valorilor comune ale UE, conform unei decizii de joi, relateaza AFP. In septembrie 2018, cu o majoritate de doua treimi din voturile exprimate,…

- Cei 27 dezbat un nou obiectiv UE, adoptat luna trecuta, in vederea unei reduceri a emisiilor de gaze cu efect de sera cu cel putin 55% fata de nivelul din 1990, pana in 2030. Precedentul obiectiv era o reducere cu 40%. Uniunea Europeana vrea sa atinga neutralitatea carbonului pana in 2050. Acest summit,…

- Curtea generala a Uniunii Europene a afirmat ca Executivul UE nu a reutit sa dovedeasca faptul ca Amazon a beneficiat de o faciltiate fiscala ilegala in Luxembourg, unde se afla filiala europeana a companiei americane. Comisia Europeana a afirmat in 2017 ca Luxembourgul a acordat Amazon beneficii fiscale…

- Comisia Europeana a recomandat luni ca cetatenilor straini vaccinati complet anticoronavirus si cei care provin din tari cu o situatie epidemiologica buna sa li se permita sa calatoreasca in Uniunea Europeana fara restrictii suplimentare, transmite Reuters."Comisia (Europeana) propune sa se permita…

- Societatea, managerii și chiar lumea agricola sunt in unanimitate in favoarea imbunatațirii performanțelor de mediu. In Europa dinamica nu este noua. Programul a fost lansat in anii 1990, cand fermierilor care au avansat la nivel productiv li s-a cerut sa adopte practici mai prietenoase din punctul…