- Reuters:Divergente profunde in UE cu privire la fondul de relansare a economiei, dupa pandemie. “E o prapastie mare, un acord, nu mai devreme de iunie sau iulie” Exista divergente profunde in randul statelor membre UE cu privire la mijloacele de finantare ale fondului de relansare a economiei…

- Comisia Europeana a publicat marti orientari pentru a sprijini statele membre in gestionarea deseurilor municipale si a celor provenite din unitatile sanitare, in aceasta perioada dificila. "Pe 14 aprilie, Comisia a publicat orientari pentru a sprijini statele membre in gestionarea deseurilor in aceasta…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca mobilizeaza 3 miliarde euro pentru a sprijini in mod direct sistemele de sanatate din statele membre ale UE in lupta lor impotriva pandemiei de coronavirus printr-o serie de masuri, potrivit news.ro."Comisia doreste sa sprijine in mod direct sistemele de…

- Parlamentul European (PE) lucreaza cu statele membre pentru a se asigura ca Uniunea Europeana poate achizitiona ventilatoare, masti si alte echipamente medicale pentru a fi puse la dispozitia spitalelor din intreaga Uniune, a anuntat luni PE intr-un comunicat postat pe site-ul sau.Saptamana…

- Comisia Europeana a adoptat un cadru temporar pentru a permite statelor membre sa utilizeze toata flexibilitatea prevazuta de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul epidemiei de COVID-19. Cadrul va fi în vigoare pâna la sfârșitul lunii decembrie…

- Comisia Europeana a prezentat statelor membre instrucțiuni cu privire la masurile de gestionare a frontierelor in contextul COVID-19. Scopul este de a proteja sanatatea cetațenilor, de a asigura servicii adecvate persoanelor care trebuie sa calatoreasca iar bunurile și serviciile esențiale raman disponibile.…

- Comisia Europeana (CE) si statele membre UE vor aborda modalitatile de actiune coordonata in eventualitatea unor masuri la frontierele din interiorul Uniunii Europene din cauza coronavirusului COVID-19, dar orice decizie de acest fel a unui stat membru va trebui notificata cu cel putin patru saptamani…

