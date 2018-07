Proiectul de modificare a Codului Penal, care include mai multe masuri controversate, a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional.



CE a anuntat ca urmareste cu o ingrijorare tot mai mare adoptarea acestor masuri.



”Vom examina textele legislative finale din punct de vedere al compatibilitatii cu legile UE din domeniul justitiei, al cooperarii cu politia si al standardelor internationale. In calitate de gardian al tratatelor, nu vom ezita sa luam masurile necesare pentru a asigura acesta compatibilitate”, a anuntat CE, potrivit news.ro



CE…