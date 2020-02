Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va obliga Romania sa ia masuri pentru a reduce gaura de la bugetul de stat. Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, anunța ca impotriva țarii noastre va fi declanșata procedura de deficit excesiv.

- Declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv nu exclude majorarile de salarii si pensii prognozate conform bugetului pentru acest an, a precizat, joi, ministrul demis al Finantelor, Florin Citu. El a participat la o conferinta pe tema finantarii investitiilor, organizata de…

- "20 MILIARDE LEI imprumuturi facute de PSD in trecut TREBUIE platite in primele trei luni din 2020. Bani care au ajuns prin programele PSD DOAR la baronii locali si firmele lor de casa", a scris Florin Citu pe Facebook. Ministrul de Finante a revenit pe reteaua de socializare cu alte…

- Statul a imprumutat, in 21 ianuarie, 3 mld. euro de pe piata externa. Cițu: "O tara ca Romania care are deficit bugetar trebuie sa se imprumute” Romania a imprumutat, in 21 ianuarie, 3 miliarde de euro de pe piata externa, prin doua emisiuni de obligatiuni cu scadente la 12 si la 30 de ani,…