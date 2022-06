Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana iși exprima satisfacția cu privire la acordul politic convenit intre Parlamentul European și statele membre ale UE cu privire la Directiva privind salariile minime adecvate, propusa de Comisie in octombrie 2020. La inceputul mandatului ei, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat, in mesajul zilnic transmis națiunii, ca se pregateste o decizie importanta a Uniunii Europene, iar Comisia Europeana a fost de acord sa elimine toate taxele si cotele la exporturile ucrainene pentru un an, informeaza agenția News.ro . „Comisia Europeana…

- Patru cumparatori europeni de gaze au platit deja pentru livrari in ruble, așa cum a cerut președintele rus Vladimir Putin, potrivit unei persoane apropiate gigantului rus Gazprom, citata de Bloomberg. De asemenea, potrivit sursei citate, zece cumparatori europeni au deschis conturi in ruble la banca…

- Bulgaria si Polonia vor fi de acum inainte aprovizionate cu gaze naturale ”de catre vecinii lor din Uniunea Europeana”, dupa ce Rusia le-a taiat celor doua tari livrarile de gaze in urma refuzului lor de a le plati in ruble, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza…

- Uniunea Europeana vrea sa elimine toate taxele la importurile din Ucraina ca sa realizeze o zona de schimburi economice și sa ajute țara lovita de razboi. In urma unei solicitari din partea Ucrainei, Comisia Europeana a propus miercuri o serie de „masuri temporare de liberalizare a comerțului” care…

- Administrația Biden și liderii UE sunt aproape de realizarea unui acord in ceea ce privește reducerea dependenței energetice de Moscova, noteaza economedia, care citeaza Bloomberg. Planul este ca Statele Unite ale Americii sa asigure necesarul energetic pentru statele europene, prin gaz lichefiat și…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca securitatea alimentara din intreaga lume este in pericol din cauza razboiului. "Deoarece nevoile umanitare au atins deja niveluri record, razboiul amenința securitatea alimentara in intreaga lume", a spus ea in timpul discursului sau…

- Ucraina cere liderilor europeni sa-l urmeze pe președintele Joe Biden al SUA și sa-l declare pe Vladimir Putin „ criminal de razboi” pentru ceea ce face in aceasta țara. Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, le-a spus miercuri parlamentarilor Uniunii Europene ca ar trebui sa-l recunoasca…