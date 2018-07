Comisia Europeana avertizeaza cu privire la cresterea economica a Romaniei in 2018 si anul viitor

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a mentinut estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, la 4,5%, iar pentru 2019 se asteapta la un avans de 3,9%, potrivit Agerpres.ro . Inasprirea graduala a politicii monetare, ca raspuns la presiunile inflationiste si la adancirea deficitului, ar putea atenua…

- Comisia Europeana (CE) a mentinut estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, la 4,5%, iar pentru 2019 se asteapta la un avans de 3,9%. PIB-ul României a crescut în 2017 datorită boom-ului în consumul privat, stimulat de măsurile de relaxare fiscală.…

- Comisia Europeana (CE) a publicat joi varianta de primavara a prognozelor macroeconomice, document din care reiese mentinerea estimarii de crestere a PIB la 4,5% in Romania, dar si un avertisment ca deficitul bugetar ar putea creste semnificativ din cauza majorarilor salariale in sectorul public.…

