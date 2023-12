Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Bacau ar fi trebuit sa aiba, pana la aceasta data, un sistem de management al traficului funcțional, prin care tot traficul (rutiier, nemotorizat sau pietonal) sa fie coordonat digital.

- Directiva NEC stabileste angajamente nationale de reducere a emisiilor pentru cinci poluanti atmosferici importanti: oxizii de azot (NOx), compusii organici volatili nemetanici (COVnm), dioxidul de sulf (SO2), amoniacul (NH3) si particulele fine (PM2,5), arata comunicatul de presa al Comisiei Europene.…

- Deficit de locuri de munca in țarile UE. Propunere inedita a Comisiei Europene: o platforma pentru muncitori din statele terțe Deficit de locuri de munca in țarile UE: 42 de sectoare din uniune inregistreaza deficit de forta de munca, arata datele oficiale ale Comisiei Europene. In fiecare domeniu lipsesc…

- Tarile arabe din Golf au avertizat sambata Israelul impotriva oricaror noi operatiuni terestre in Fasia Gaza, Arabia Saudita denuntand o incalcare "nejustificata" a dreptului international, iar Omanul acuzand Israelul de "crime de razboi", informeaza AFP.

- Comisia Europeana a adoptat marți o serie de masuri, dupa ce iarna trecuta Europa s-a confruntat cu penurii grave de medicamente, inclusiv lipsa unor antibiotice.„Penuriile grave cu care ne-am confruntat recent, inclusiv lipsa anumitor antibiotice iarna trecuta, arata ca trebuie sa continuam sa luam…

- Un tren de noapte care leaga Bruxelles-ul de Berlin, via Amsterdam, va fi prelungit pana la Praga din primavara viitoare, a anunțat compania European Sleeper intr-un comunicat de presa. Patru capitale europene vor fi apoi conectate, cu posibilitatea de a ajunge la Paris și Londra dintr-un alt tren din…

- Bruxelles promite bani pentru țarile care primesc mai mulți refugiați, inclusiv ucrainenii care fug de razboiul din țara. Anunțul a fost facut de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Citește și: Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost suspendat Comisia Europeana va propune alocarea unei sume…

- Clima, clima, dar banii sunt bani: statele membre UE au refuzat sa inaspreasca normele privind gazele de esapament ale automobilelorTarile membre UE au respins luni o noua inasprire a normelor depoluare pentru gazele de esapament ale automobilelor particulare, estimand ca acest lucru risca sa franeze…