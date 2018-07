Comisia Europeana avertizeaza cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, excluzand Marea Britanie, ca trebuie sa fie pregatite in legatura cu posibilitatea de a nu se ajunge la un acord cu Londra privind Brexit-ul, relateaza joi Press Association.



Potrivit sursei, se asteapta sa fie publicat un document in timp ce Dominic Raab intreprinde prima sa vizita la Bruxelles in calitate de ministru britanic pentru Brexit. Documentul avertizeaza in legatura cu posibilitatea unor cozi lungi de asteptare la frontiere si in porturi, perturbari in transportul aerian si noi restrictii privind…