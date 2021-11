Produsul va fi disponibil sub forma congelata, uscata si de pudra si este destinat comercializarii ca gustare sau ca ingredient alimentar intr-o serie de produse alimentare. Aceasta autorizatie vine in urma unei evaluari stiintifice riguroase efectuate de EFSA, care a concluzionat ca lacusta migratoare este sigura pentru utilizarile prezentate de societatea solicitanta. Produsele care vor contine acest aliment nou vor fi etichetate pentru a informa consumatorii cu privire la potentialele reactii alergice. Aceasta autorizare din partea Comisiei este rezultatul unui vot pozitiv, in luna septembrie,…