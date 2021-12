Comisia Europeană autorizează al cincilea vaccin sigur și eficace împotriva COVID-19 Comisia Europeana a acordat astazi, 20 decembrie, o autorizație de introducere pe piața condiționata (AIC) pentru vaccinul impotriva COVID-19 Nuvaxovid, dezvoltat de Novavax, acesta fiind al cincilea vaccin impotriva COVID-19 autorizat in UE. Aceasta autorizație se acorda in urma unei recomandari științifice pozitive bazate pe o evaluare aprofundata a siguranței, eficacitații și calitații vaccinului de catre Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) și este aprobata de statele membre. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „In aceasta perioada in care varianta Omicron… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

