Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a transmis joi ca retorica lui Vladimir Putin privind posibila utilizare a armelor nucleare in Ucraina este „periculoasa”, aratandu-se sceptic fața de comentariile sale potrivit carora nu are intenția sa le foloseasca, transmite Reuters. „Daca nu are nicio intenție, de…

- Lumea a intrat in deceniul sau cel mai periculos si imprevizibil dupa al Doilea Razboi Mondial, a estimat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca urmareste sa-si mentina dominatia asupra planetei, relateaza agentiile AFP si EFE, relateza Agerpres. Fii la curent cu…

- Expertul in securitate internaționala Liviu Horovitz are doua scenarii pentru evoluția razboiului din Ucraina: unul optimist și unul pesimist. Cercetatorul roman spune ca incheierea razboiului pana la primavara face parte din previziunile optimiste. La polul opus, scenariul pesimist este acela in care…

- Cele 20 de sticle de vodca trimise de presedintele rus Vladimir Putin drept cadou fostului premier italian Silvio Berlusconi de ziua de nastere a acestuia incalca sanctiunile europene impuse Rusiei dupa invazia sa in Ucraina, a declarat Comisia Europeana joi, transmite Reuters.

- Rusia a respins vineri o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU, introdusa de Statele Unite si Albania, care condamna anexarea proclamata de catre Moscova a unor parti ale Ucrainei, partenerul strategic al Rusiei, China, abtinandu-se de la vot, transmite Reuters. Anterior, presedintele rus Vladimir…

- Sute de persoane au fost reținute la protestele anti-mobilizare in toata Rusia de miercuri (21 septembrie), a declarat un grup pentru drepturile omului, la cateva ore dupa ce președintele Vladimir Putin a ordonat primul proiect militar al Rusiei dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Grupul independent…

- Fiica lui Vladimir Putin, Katerina Tihonova a calatorit in Germania de mai multe ori in ultimii ani fara ca autoritațile din aceasta țara sa fie informate cu privire la vizitele sale, arata o investigație Der Spiegel, conform Adevarul. Tihonova facut numeroase calatorii in Bavaria impreuna cu garzi…

- Alina Kabaeva nu este nici amanta, nici soția lui Vladimir Putin. Un opozant al președintelui Rusiei susține ca fosta campioana olimpica la gimnastica ritmica este folosita in cadrul unei operațiuni de acoperire. Intr-adevar, sportiva ar fi foarte apropiata de liderul de la Kremlin. Așa au aparut și…