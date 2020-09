Comisia Europeană atenţionează Ungaria în legătură cu decizia de închidere a frontierelor Comisia Europeana a atentionat marti guvernul din Ungaria, care a inchis din nou frontierele tarii din cauza pandemiei, in legatura cu orice discriminare bazata pe nationalitate. De asemenea, a facut apel la importanta „integritatii Spatiului Schengen“, potrivit Agerpres. Ungaria prevede exceptii de la interdictia de acces pe teritoriul sau in special pentru cetatenii din celelalte state din Grupul de la Visegrad (Cehia, Slovacia si Polonia). Acestia pot furniza un test negativ de COVID-19 de mai putin de cinci zile. Didier Reynders, comisarul european pentru Justitie, a anuntat pe Twitter ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

