„Statele membre trebuiau sa transpuna masurile respective pana la data de 31 decembrie 2017. Noile norme sunt concepute astfel incat sa ofere autoritatilor fiscale mult doritul acces la informatiile privind combaterea spalarii banilor si sa le permita sa reactioneze rapid si eficient in cazurile de evaziune fiscala. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat. In absenta unui raspuns satisfacator in termen de doua luni, Comisia poate trimite aceste state membre in fata Curtii de Justitie a UE", se arata intr-o informare transmisa de reprezentantii Comisiei Europene, potrivit Mediafax.