Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a anuntat marti consolidarea securitatii informatice legate de Jocurile Olimpice de la Tokyo si a condamnat "atacurile cibernetice rau intentionate" dupa ce Marea Britanie si Statele Unite au declarat ca serviciile de informatii militare ruse au incercat sa perturbe Jocurile de anul viitor,…

- Editia din acest an evenimentului "Luna securitatii cibernetice" (ECSM) debuteaza joi sub sloganul "Think Before U Click", informeaza Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES.Campania anuala de sensibilizare…

- Microsoft a lansat un nou raport anual, Digital Defense Report, care analizeaza tendințele de securitate cibernetica ale anului trecut. Acest raport dezvaluie faptul ca atacatorii cibernetici au devenit tot mai sofisticați in ultimul an, folosind tehnici care ii fac mai greu de detectat și care amenința…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca Uniunea Europeana nu va parasi masa negocierilor si ramane angajata in obtinerea unui acord post-Brexit, in ceea ce pare o tentativa de a arunca vina preventiv in caz ca discutiile vor esua, relateaza DPA. Dupa o intalnire cu ministrul britanic Michael Gove de luni,…

- Atacurile cibernetice au fost lansate de pe servere din Rusia, China si Vietnam, a anuntat compania Magyar Telekom, potrivit news.ro.Evenimentul a fost un atac cibernetic de tipul DdoS (distributed-denial-of-service), prin care hackerii au incercat sa inunde reteaua cu un volum neobisnuit de mare de…

- Comisia Europeana ar putea aloca, in curand, suma de opt miliarde de euro pentru supercomputere, potrivit unei propuneri a Executivului comunitar destinata sa mentina si sa consolideze rolul de lider al Europei in materie de supercalcul si de informatica cuantica, informeaza DPA.Comisia Europeana…

- Cifre ingrijoratoare vin de la Comisia Europeana: șomajul ar urma sa creasca in UE pana la 9% in acest an, ceea ce inseamna ca aproape un european din zece va ramane fara loc de munca. Potrivit unui raport al Comisiei, economia va reveni la o creștere pozitiva in 2021, dar cu perspective incerte.

- Unitatile de invatamant au libertate de a alege platforma online cu care sa lucreze, insa unele devin vulnerabile la atacuri cibernetice mai degraba din cauza neconfigurarii corespunzatoare a unei sesiuni din partea moderatorului, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Mihai Rotariu, purtator de cuvant…