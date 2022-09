Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von de Leyen, a avertizat ca, daca viitoarea guvernare a Italiei, care se prefigureaza a fi formata de extrema dreapta care și-a declarat simpatia pentru Putin, „va merge intr-o direcție dificila”, Comisia Europeana ar putea suspenda fondurile europene alocate italienilor.…

- Consolidarea democrației și a statului de drept prin justiție centrata pe cetațeni a fost tematica discuțiilor, in cadrul mesei rotunde a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD) privind accesul la justiție, organizata astazi la Riga, Republica Letona. Prezenta on-line la eveniment,…

- Comisia Europeana a autorizat doua vaccinuri anti COVID 19 care au fost adaptate pentru a oferi protectie impotriva Omicron, varianta virusului SARS CoV 2 devenita dominanta in aceasta perioada in Europa, a anuntat comisarul european pentru Sanatate, Stella Kyriakides, prin intermediul unui mesaj publicat…

- Romania a construit pana in prezent doar 10,8 din cei 429 de kilometri de autostrada cat și-a propus prin PNRR, pentru urmatorii cațiva ani. Pentru alți 50 de kilometri a inceput recent execuția, in timp ce restul zac la mila birocrației din domeniul achizițiilor, transmite Europa Libera. Romania a…

- ”Propunerea de Regulament inaintata de catre Comisia Europeana, prin care fiecare stat membru ar fi obligat sa diminueze consumul de gaze naturale cu 15% in perioada august-martie, naste nemultumiri in cadrul Uniunii Europene. Mai multe state au anuntat deja ca nu sunt de acord cu aceasta propunere,…

- Comisia Europeana adopta vineri al șaptelea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, care va adauga o interdicție la importul de aur rusesc și va modifica masurile restrictive existente pentru a evita impiedicarea exporturilor de alimente, informeaza Reuters, citata de Hotnews. Noile masuri sunt considerate…

- Noul regulament imbunatatit privind roamingul, care extinde ‘Roamingul la tarife nationale’ pana in 2032, va intra in vigoare vineri, 1 iulie 2022, a anuntat joi Comisia Europeana intr-un comunicat de presa. Gratie acestei scheme, calatorii din UE si din SEE pot efectua apeluri, trimite mesaje text…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat luni ca in lipsa Codului comunicatiilor nu pot fi lansate procedurile pentru licitatia 5G. „Codul comunicatiilor, stiti bine, a fost sesizat cu privire la neconstitutionalitatea sa la Curtea Constitutionala. Curtea a publicat…