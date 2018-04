Stiri pe aceeasi tema

- „Turcia s-a indepartat mult de UE", concluzioneaza Comisia in cadrul unei variante preliminare a raportului. Turcia a regresat in zonele „justitiei, reformelor administratiei publice, drepturilor fundamentale si libertatii de exprimare", se arata in evaluare. „In circumstantele actuale, este…

- Paradoxul inegalitatilor sociale si al saraciei se mentine in Romania, in conditiile in care cresterea economica este peste media Uniunii Europene, a declarat Angela Cristea, seful reprezentantei Comisiei Europene in Romania, potrivit Agerpres.

- Organizatorii unei campanii cetatenesti care urmareste imbunatatirea drepturilor minoritatilor in Uniunea Europeana au anuntat marti ca au reusit sa stranga peste un milion de semnaturi, suficiente pentru ca initiativa sa fie luata in considerare de Comisia Europeana, relateaza dpa. Campania, numita…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa susține ca recentele informații din spațiul public, privind faptul ca reprezentanții Comisiei Europene s-ar fi interesat in mod punctual și explicit de situația unor dosare din justiția romaneasca, pot indica un act de imixtiune nepermisa. Europarlamentarul PSD susține…

- Comisia Europeana a publicat propunerea de acord privind iesirea Marii Britanii din UE. Ce se intampla cu romanii care sunt stabiliti in Marea Britanie Marea Britanie va incepe procesul de retragere din Uniunea Europeana incepand cu data de 30 martie 2019, asigurandu-se o perioada de tranzitie…

- Uniunea Europeana nu poate fi folosita pentru rezolvarea agendelor nationale, a declarat miercuri prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, raspunzand astfel acuzatiilor ca, desi in cazul altor tari europene institutiile comunitare insista asupra statului de drept, in cel al Spaniei…

- In scrisoarea adresata comisarului european, eurodeputatul atrage atentia ca monopolizarea serviciilor de e-hailing este incompatibila cu piata concurentiala si progresul tehnologic, unele dintre principalele prioritati ale Uniunii Europene. Cristian Busoi considera ca decizia Consiliului…

- Comisia Europeana discuta despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania" in sedinta de miercuri a executivului UE, se arata intr-un document publicat pe site-ul institutiei. Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza…