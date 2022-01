Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul polonez a sesizat joi Tribunalul Constitutional pentru a decide asupra mecanismului european ce conditioneaza fondurile de respectarea statului de drept, o noua etapa în confruntarea cu Bruxellesul, relateaza agenția France Presse, citata de Agerpres.„Mecanismul european…

- Ungaria are dreptul sa aplice propriile masuri în domeniile în care Uniunea Europeana înca nu a decis pentru o implementare comuna a regulilor blocului, a stabilit vineri Curtea Constitutionala a Ungariei, transmite Reuters citata de Agerpres. Decizia vine dupa ce guvernul…

- ”Acest regim a fost adoptat pe o baza juridica adecvata. El este compatibil (cu tratatele) si respecta princpiul securitatii juridice”, anunta avocatul general, ale carui concluzii nu sunt obligatorii la CJUE, dar care sunt urmate de obicei de Curte cu sedul la Luxemburg. O hotarare definitiva urmeaza…

- „Conflictul” a pornit dupa ce Comisia Euroepana nu a blocat fondurile europene in cazul unor incalcari ale statului de drept. Regulamentul, care a fost adoptat in decembrie anul trecut, permite UE sa suspende plațile din bugetul UE catre statele membre in care statul de drept este amenințat. Instrumentul…

- "Dorim sa punem in acest plan de redresare si rezilienta un angajament clar de dizolvare a camerei disciplinare, de a pune capat sau de a reforma regimul disciplinar si de a incepe procesul de reinstalare a judecatorilor", a spus ea la o conferinta de presa."Cred ca este realizabil, sper ca vom ajunge…

- Polonia trebuie sa desfiinteze noua camera disciplinara pentru judecatori inainte ca Bruxellesul sa-i aprobe Planul de Redresare si Rezilienta (PNRR). Anunțul a fost facut joi de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, potrivit Agerpres.„Dorim sa punem in acest plan de redresare si rezilienta…