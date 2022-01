Stiri pe aceeasi tema

- "Pot sa spun, uitandu-ma la situatia epidemiologica din tarile europene, in mod deosebit la ceea ce se intampla in Danemarca, in Norvegia, in Marea Britanie, dar si in celelalte tari limitrofe, exista o crestere exponentiala a numarului de cazuri. Din ce in ce mai multe cazuri sunt generate de varianta…

- Un document intern al Comisiei Europene care ii sfatuia pe oficialii sa foloseasca un limbaj incluziv, cum ar fi „sezonul sarbatorilor”, mai degraba decat „Craciunul”, a fost retras dupa un protest din partea politicienilor de dreapta, transmite The Guardian. Recomandarile executivului UE…

- A inceput cursa contracronometru impotriva variantei Omicron. Ursula von der Leyen a cerut populatiei sa-si ia masuri de precautie. A inceput cursa contracronometru impotriva O „cursa contracronometru” a inceput pentru analizarea variantei Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat duminica…

- Copiii din Marea Britanie au mancat mai putine legume, au facut mai putine exercitii fizice si au avut dificultati emotionale din ce in ce mai mari ca urmare a pandemiei de COVID-19, potrivit unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Cardiff.Cercetatorii au constatat ca elevii…

- Președintele Klaus Iohannis a exprimat angajamentul Romaniei de a lua masurile necesare pentru „face mai mult” pentru eliminarea emisiilor combate și pentru a utiliza tehnologiile verzi, in discursul susținut marți la Glasgow in cadrul segmentului la nivel inalt al Conferinței Națiunilor Unite privind…

- Comisia Europeana a propus o introducere progresiva a noului regulament privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro. Comisia Europeana a propus introducerea progresiva a noului regulament privind...

- Bruxelles-ul a oferit Londrei posibilitatea sa ușureze controalele asupra anumitor bunuri destinate Irlandei de Nord pentru a reduce tensiunile cu provincia britanica din cauza aprovizionarii în urma Brexitului, potrivit unui comunicat publicat miercuri, citat de AFP.Aceasta masura ar…

- Comisia Europeana va stimula statele membre sa reduca taxele pe energie si sa redistribuie profiturile rezultate de pe urma cresterii preturilor catre cei mai defavorizati, gratie diferitelor instrumente care le stau la dispozitie.