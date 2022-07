Comisia Europeană: Aproximativ 46% din teritoriul Uniunii Europene este amenințat de secetă! In prezent, aproximativ 46% dint teritoriul Uniunii Europene este amenințat de seceta din cauza prelungirii lipsei de precipitații, a anunțat, luni, Comisia Europeana. Deficitul de umiditate in sol este important, iar 11% din teritoriu este deja in stare de alerta, cu vegetație și culturi afectate grav din cauza lipsei de apa in sol, explica executivul UE pe baza unui raport intocmit de JRC (Joint Research Committee), serviciul de cercetari stiintifice al Comisiei Europene. ”Franta, Romania, Spania, Portugalia si Italia vor trebui sa faca fata probabil unei scaderi a randamentelor agricole”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

