- Pfizer si BioNTech au anuntat intr-un comunicat ca preconizeaza primele livrari ale vaccinului lor ”la sfarsitul lui 2020, cu rezerva succesului clinic si obtinerii autorizatiilor de la autoritatile de reglementare”. Cele doua laboratoare au anuntat luni ca vaccinul lor este ”eficient 90%” impotriva…

- Comisia Europeana a semnat contractul pentru achiziția a 300 milioane de doze de vaccin pentru COVID-19 de la Pfizer si BioNTech Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a incheiat cu companiile farmaceutice Pfizer si BioNTech un contract pentru achizitia a 300 de milioane de doze de vaccin impotriva…

- ”Ieri, 7 octombrie, Comisia Europeana a aprobat al treilea contract incheiat cu o companie farmaceutica, Janssen Pharmaceutica NV, una dintre companiile farmaceutice Janssen ale concernului Johnson & Johnson”, arata CE intr-un comunicat. De indata ce vaccinul se dovedeste a fi sigur si eficient impotriva…

- Astazi, a intrat in vigoare un al doilea contract cu o companie farmaceutica, in urma semnarii sale oficiale de catre Sanofi-GSK și Comisie. Contractul va permite tuturor statelor membre ale UE sa achiziționeze pana la 300 de milioane de doze din vaccinul produs de Sanofi-GSK. In plus, statele membre…

- Comisia Europeana a semnat cu Sanofi-GSK un contract pentru achizitia unui potential vaccin impotriva COVID-19 Comisia Europeana si Sanofi-GSK au semnat un contract pentru achizitia a 300 de milioane de doze dintr-un potential vaccin al acestora impotriva COVID-19. Acesta este cel de-al doilea acord…

- BioNTech-Pfizer este cea de-a șasea companie farma pe care Comisia Europeana a avut-o in vedere pentru achiziția unui vaccin anti – Covid 19, dupa Sanofi-GSK , Johnson & Johnson , CureVac și Moderna . Primul contract, semnat cu AstraZeneca , a intrat in vigoare la 27 august. Contractul avut in…

- Comisia Europeana a incheiat, miercuri, o serie de discuții preliminare cu societatea BioNTech-Pfizer pentru achiziționarea unui potențial vaccin impotriva COVID-19. BioNTech-Pfizer este cea de-a șasea societate cu care Comisia a incheiat discuții, dupa Sanofi-GSK la 31 iulie, Johnson & Johnson la 13…

- Comisia Europeana a anunțat incheierea unei serii de discuții preliminare cu societatea Moderna pentru achiziționarea unui potențial vaccin impotriva COVID-19. Moderna este cea de-a cincea societate cu care Comisia a incheiat discuții, dupa Sanofi-GSK la 31 iulie, Johnson & Johnson la 13 august, …