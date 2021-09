Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 1,2 milioane EUR pentru companiile aeriene care efectueaza zboruri internationale spre si dinspre Aeroportul International Maramures in urma pandemiei de coronavirus. Schema, in cadrul careia ajutorul va lua forma unor subventii directe de pana la 800.000 EUR per intreprindere, a fost aprobata in temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. Aeroportul International Maramures joaca un rol important in ceea ce priveste conectivitatea regionala si internationala a Romaniei. Sprijinul public va fi accesibil tuturor companiilor…