- Guvernul condus de Nicolae Ciuca a adus Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) intr-un blocaj major, sustin reprezentantii USR intr-un comunicat de presa. De ce spun asta? Conform USR, „Romania este in intarziere cu depunerea si aprobarea cererilor de plata, nu a depus la timp planul de reducere…

- „Romania avea termen pana la 30 aprilie sa schimbe Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), deja Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a prevazut o serie de modificari si se afla in proces de negociere cu Comisia Europeana, si incepand de acum Romania nu mai poate face nicio…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastan Burduja, susține menținerea facilitaților fiscale pentru angajații din sectorul IT insa spune ca autoritațile vor trebui sa faca o evaluare daca vor mai menține impozitul de 0%. Ministrul Burduja susține ca scutirea de impozitul de 10% pe veniturile salariale acordata…

- Situatia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este stabila si Guvernul Romaniei a fost in masura sa indeplineasca cu succes pana in acest moment un numar de 72 de tinte si jaloane, ce aduc in conturile Romaniei aproximativ 10 miliarde de euro, fiind in curs de realizare alte…

- Comisia Europeana inca evalueaza a doua cerere de plata din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar dialogul cu autoritatile romane continua, au anuntat, miercuri, reprezentantii CE, informeaza AGERPRES . „Comisia Europeana evalueaza inca cea de-a doua cerere de plata. Precizam ca o decizie…

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat joi seara, 6 aprilie, la TVR Info, ca unul dintre jaloanele din PNRR pe care Romania trebuie sa le realizeze in 2023 se refera la sustenabilitatea sistemului bugetar, iar acest lucru inseamna fie reducerea salariilor bugetarilor, fie reduceri…

- Romania este pe cale sa piarda 2,8 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), respectiv 700 de milioane de euro dupa ce a intarziat sa indeplineasca mai multe jaloane din cererea de plata numarul 2, iar alte 2,1 miliarde de euro dupa ce a inregistrat o creștere economica…