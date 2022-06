Stiri pe aceeasi tema

- Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. In cadrul schemei, sprijinul public va lua forma unor subventii directe de pana la 120.000 euro, echivalentul a 593.000 de lei per beneficiar, arata un comunicat de presa al Comisiei Europene. Va fi accesibil intreprinderilor…

- Guvernul a aprobat, vineri, un memorandum privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care administreaza aeroporturile care in anul 2019 au inregistrat un trafic de pasageri mai mare de 200.000 de pasageri si mai mic de 3 milioane pasageri, pentru depasirea dificultatilor financiare…

- Comisia Europeana a aprobat, marti, o schema romaneasca in valoare de 91 milioane de euro (453 milioane de lei) pentru a sprijini crescatorii de bovine, porcine si pasari in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Schema a fost aprobata in temeiul…

- Comisia Europeana a aprobat marti o schema romaneasca in valoare de un milion de euro pentru a sprijini companiile aeriene care isi incep activitatea pe aeroportul din Arad, in contextul pandemiei de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar. Schema a fost aprobata in…