- Comisia Europeana a aprobat, ieri, un ajutor de stat in valoare de 1,9 milioane de euro pentru a despagubi compania aeriana TAROM pentru pagubele suferite in perioada pandemiei de coronavirus, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.Potrivit Comisiei Europene, sprjinul de 1,9 milioane…

- Comisia Europeana a aprobat, marti, o schema romaneasca in valoare de 91 milioane de euro (453 milioane de lei) pentru a sprijini crescatorii de bovine, porcine si pasari in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Schema a fost aprobata in temeiul…

- Comisia Europeana a aprobat marti o schema romaneasca in valoare de un milion de euro pentru a sprijini companiile aeriene care isi incep activitatea pe aeroportul din Arad, in contextul pandemiei de coronavirus, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului comunitar. Schema a fost aprobata in…

