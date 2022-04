Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, reintroducerea unei scheme romanești de credit la export pe termen scurt, cu un buget de aproximativ 7,2 milioane euro, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Biofarm, unul dintre cei mai importanți producatori de medicamente din Romania, estimeaza pentru acest an o cifra de afaceri in creștere cu 16%, dupa ce in 2021 a inregistrat o valoare de 239 milioane lei și o EBITDA de aproximativ 82 milioane lei, iar pentru 2022 iși propune o creștere de 15% comparativ…

- ”Agroserv Mariuta (BVB: MILK), companie romaneasca de agricultura si detinatoarea brandului Laptaria cu Caimac, raporteaza o cifra de afaceri de 68,4 milioane de lei pentru anul 2021, o crestere cu 40% fata de 2020 si un profit net de 1,7 milioane de lei, comparativ cu o pierdere de 6,2 milioane de…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat vineri ca a constatat ca o schema bulgara de 30,7 milioane de euro pentru a-i sprijini pe transportatorii aerieni afectati de pandemia de coronavirus este in conformitate cu Cadrul temporar de ajutor de stat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Zitec, jucator pe piata de IT & digital marketing din Romania, specializat in dezvoltarea de solutii si servicii de transformare digitala, a inregistrat o cifra de afaceri de 17,9 milioane de euro in 2021, in crestere cu 68% comparativ cu anul precedent si anunta ca va continua recrutarile, urmand…

- “evoMAG anunta investitii de 200.000 de euro in 2022, ca parte a strategiei de dezvoltare de anul acesta, ce vizeaza dublarea gamei de produse, continuarea procesului de automatizare, eficientizarea activitatii logistice, extinderea spatiului de depozitare, dar si cresterea accelerata a numarului de…

- Rottaprint, tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive si ambalaje flexibile in Romania, a incheiat anul 2021 cu o cifra de afaceri de 26,2 milioane de euro, in crestere cu 5% fata de anul precedent, conform news.ro. "Rottaprint, tipografie flexografica producatoare de etichete…

- ”La cererea Republicii Moldova, Comisia Europeana a adoptat astazi, 4 ianuarie, o propunere privind o noua operatiune de asistenta macrofinanciara (AMF) in valoare de pana la 150 milioane euro”, a informat CE. 30 milioane euro ar urma sa fie furnizate sub forma de granturi si 120 milioane euro sub forma…